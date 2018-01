Acusado de matar juiz vai para isolamento Os detentos Júlio César Guedes de Moraes, o Julinho Carambola, e Francisco Tiago Augusto Bobô, o Cérebro, foram transferidos para o RDD em Presidente Bernardes. Carambola é acusado de participar do assassinato do juiz Antônio José Machado Dias, em 2003. Ao todo, oito líderes do PCC estão isolados no RDD.