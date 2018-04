Acusado de matar ex-mulher é detido

A Polícia Civil do Rio confirmou na noite de ontem que Rafael da Silva Lima, de 27 anos, suspeito de matar a ex-mulher, Iris Bezerra de Freitas, de 21, foi preso em Vitória de Santo Antão (PE), na casa de parentes. Lima teria esfaqueado a vítima e colocado o corpo em uma mala. O crime aconteceu na semana passada na Favela da Rocinha, onde eles moravam. A mala foi encontrada no dia 8, no canal da Rua Visconde de Albuquerque, no Leblon.