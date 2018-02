Acusado de matar empresário em padaria irá a júri popular em SP

SÃO PAULO - Eduardo Soares Pompeu, acusado da morte do empresário Dácio Múcio de Souza Júnior, de 29 anos, em uma padaria em Higienópolis, em São Paulo, será levado a júri popular. A decisão foi pronunciada nesta quarta-feira, 14, pelo juiz Paulo César Batista dos Santos, do 1º Tribunal do Júri de São Paulo. Pompeu irá a júri popular pela prática de homicídio simples.

O crime ocorreu após uma discussão em 27 de dezembro de 2009. Souza Júnior foi à padaria com a irmã Nathália Curti de Souza, 20 anos. De acordo com Nathália, seu irmão discutiu com o segurança, que teria ofendido verbalmente a jovem uma semana antes. Avisada sobre o segurança ter uma faca sob a camisa, Nathália foi buscar o carro. Ao voltar, encontrou o irmão esfaqueado no abdome. Levado para o Hospital Samaritano, vizinho à padaria, não resistiu aos ferimentos.