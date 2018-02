Acusado de matar empresário é preso Após quatro meses de investigações no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, a polícia prendeu ontem Kevin Cavalcanti de Sousa, de 20 anos. Ele é acusado de matar com um tiro na testa o empresário Wellington Fernando Lopes, de 31, em um assalto. O crime foi na Estrada de Itapecerica, em 12 de junho, quando Lopes e a mulher, de 30, saíam para comemorar o Dia dos Namorados. Ao ser abordado, o casal desceu do veículo de Lopes, mas o acusado atirou mesmo assim.