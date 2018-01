Acusado de matar coronel é preso A Justiça decretou a prisão preventiva do soldado Pascoal dos Santos Lima sob a acusação de ter participado do assassinato do comerciante Eder Walter Moreira, de 32 anos. Apontado como integrante do grupo de extermínio Matadores do 18, Pascoal ficou conhecido após ser acusado de matar o coronel José Hermínio Rodrigues, então comandante da zona norte de São Paulo. Pascoal foi preso anteontem.