Acusado de matar aluno da FGV é preso no Paraná O delegado titular do 4.º DP de São Paulo, Paulo Tucci, disse ontem em Curitiba que o caso do homicídio do estudante Júlio César Grimm Bakri, de 22 anos, e da tentativa de homicídio de Christofer Akio Cha Tominaga, de 23, está "inteiramente solucionado". A declaração foi feita na apresentação de Valmir Ventino da Silva, de 19, preso sábado em Cascavel, no oeste do Paraná.