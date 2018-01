Acusado de integrar milícia foge de batalhão Apontado como um dos mais perigosos integrantes da milícia Liga da Justiça, o ex-policial militar Carlos Ary Ribeiro, o Carlão, fugiu na madrugada de ontem do Batalhão Especial Prisional menos de 24 horas após o início da Operação Pandora, deflagrada por Polícia Civil e Ministério Público do Rio contra a milícia. A Corregedoria da PM instaurou inquérito e determinou a prisão do oficial do dia, considerado conivente com a fuga. Carlão foi um dos 18 denunciados na quinta-feira por formação de quadrilha armada.