Acusado de homicídios e roubos é preso no Rio Foi preso anteontem no Rio João Michel D"alincourt Esteves, de 22 anos, conhecido como Maluquinho. Ele é acusado de ser integrante de uma quadrilha da facção criminosa que atuava no Complexo do Alemão e responsável por praticar roubos a residências e lojas em Jacarepaguá e Tijuca. Maluquinho também é acusado pelo assassinato de um policial militar e é suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de seu próprio sogro, que teria informado à Polícia Militar o local onde o foragido morava.