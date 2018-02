Acusado de fumar em avião é preso em aeroporto do RN A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim (região da Grande Natal), um homem que fumou durante um voo que saiu de Brasília com destino ao Rio Grande do Norte. A acusação recai sobre um empresário de 37 anos que atua no setor de alimentos e reside na capital federal. A Polícia Federal não divulgou seu nome. Ele está preso, mas já entrou na Justiça com pedido de habeas corpus.