O músico Bruno Kligierman Melo, de 27 anos, acusado de estrangular a estudante Bárbara Chamun Calazans Laino, de 18, em outubro do ano passado, vai a júri popular. O julgamento ainda não foi marcado e ele terá de aguardar na prisão. Na época, Melo revelou ter consumido crack e não se lembrar do que aconteceu em seu apartamento no Catete, zona sul do Rio.