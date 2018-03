Acusado de espancar a esposa até a morte é condenado a 20 anos de prisão

Eleandro Aparecido Afonso Mendes, de 30 anos, foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Palmital a 20 anos de prisão pela morte da esposa, Daniela Rocha Mendes, de 20 anos.

O homem espancou a mulher, com quem era casado havia oito anos, até a morte. Ele foi denunciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, no dia do crime, o réu chegou do trabalho à noite embriagado, discutiu com a esposa sobre uma suposta traição e depois começou a espancar a mulher.

A vítima teve fraturas em cinco costelas, laceração e ruptura hepática, e ainda fraturou a cervical C4, o que a deixaria tetraplégica se sobrevivesse. Ela morreu abraçada com um dos três filhos do casal, de apenas dois anos, que estava no quarto.