Acusado de assassinato é preso após 10 anos Quase dez anos após o assassinato do cirurgião plástico Ox Bismarchi, marido da modelo Ângela Bismarchi, um dos três acusados do crime foi preso na Favela da Rocinha, zona sul do Rio. Luiz Fernando da Conceição, o Nem da Dandola, de 43 anos, foi preso após policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha receberem uma denúncia anônima de que ele seria foragido da Justiça. Conceição foi conduzido à 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), onde foi constatado que contra ele havia um mandado de prisão pelo homicídio, ocorrido em 2 de dezembro de 2002. Ele foi encaminhado à Polinter.