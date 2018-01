Acusado de agredir coronel da PM é solto A Justiça concedeu liberdade provisória ao estudante Paulo Henrique Santiago dos Santos, de 22 anos, preso por tentativa de homicídio do coronel da Polícia Militar Reynaldo Simões Rossi. A decisão, do juiz Alberto Anderson Filho, da 1.ª Vara do Júri da Capital, veio 13 dias após a prisão em flagrante do universitário durante uma manifestação, em dia 25 de outubro.