Acusada dormiu na prisão em que foi ameaçada de morte Vinte quilômetros separaram o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá durante a noite de segunda-feira. Alexandre dormiu no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na zona oeste. Já Anna Carolina passou a madrugada na Penitenciária Feminina de Sant"Ana, na zona norte - a mesma em que havia ficado em maio de 2008, antes de ser ameaçada por outras detentas e então transferida para Tremembé, no Vale do Paraíba.