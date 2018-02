Acrobacias para aprender a ser cheerleaders Até mesmo as academias de dança estão investindo em novidades para fidelizar os alunos. Depois de introduzir o estilo country na programação, a Pulsarte, escola no Alto de Pinheiros, zona oeste, abriu turmas para aulas de cheerleaders. O curso começa em agosto. De pompom nas mãos e saias curtas, as alunas aprenderão passos e acrobacias que as animadoras de torcida costumam fazer nos jogos de futebol americano. No Brasil, a atividade ainda é pouco difundida, mas já tem algumas fãs. Em 2009, a Federação Paulista de Futebol incentivou a prática ao obrigar times do campeonato estadual a ter cheerleaders.