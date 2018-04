Acordo tenta adiar ação no Pinheirinho Um acordo celebrado na tarde de ontem em São Paulo propõe por 15 dias a suspensão do processo de reintegração de posse do Pinheirinho, em São José dos Campos. A área é ocupada desde 2004 por 1.500 famílias - no total, são 5.500 pessoas vivendo no terreno, de acordo com a prefeitura. Segundo as lideranças, são 9 mil pessoas na área.