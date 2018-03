Acordo permite volta de pessoas e obra em viaduto A Prefeitura de São Paulo e o Ministério Público Estadual chegaram ontem a um acordo que permite o início das obras do Viaduto Orlando Murgel, no centro, e a volta de parte dos moradores afetados pelo incêndio que atingiu a Favela do Moinho, que passa por baixo do viaduto. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab), ficou ontem acordado que a Prefeitura vai hoje demarcar uma faixa de 10 metros, laterais ao viaduto, para que comecem as obras de reforma da via. /BRUNO PAES MANSO