Acordo facilita saque do FGTS de presidiários O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) firmou um acordo com a Caixa Econômica Federal para que presidiários possam sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Detentos que têm conta no FGTS, mas não movimentam o fundo há mais de três anos, ou que têm grave problema de saúde, devem ser os principais beneficiados.