Ações da Sabesp na mídia para economia de água foram barradas

Ele desabafou aos presentes que deveriam sair de São Paulo e tomar banho com "água mineral" ou na casa de parentes. "Não vai ter água para o banho, não vai ter água para a limpeza da casa. Quem puder compra garrafa água mineral, tá certo? Quem não puder, vai tomar banho na casa da mãe, lá em Santos, lá em Ubatuba, em Águas de São Pedro, sei lá. Aqui não vai ter", adiantou.

Esclarecimento. Procurada pelo Estado, por telefone, Dilma reagiu, com tom de irritação: "Isso não existe. Isso aí é uma coisa muito complicada. Não sei do que você está falando". Em seguida, pediu para que questionamentos fossem feitos a assessores de comunicação.

A assessoria de imprensa da Sabesp informou, em nota, que o objetivo da reunião de Dilma "foi de ampliar ao máximo as ações de comunicação para o uso racional da água junto aos funcionários da companhia". A empresa alegou que sua comunicação é feita "de forma autônoma", com decisões tomadas "no âmbito da companhia".

"Naquele momento, a diretoria da Sabesp discutia com o conselho de administração (órgão superior) a estratégia de comunicação", acrescentou.

Sobre as declarações do diretor, a Sabesp informou que, também naquele momento, "a diretiva era diminuir ao máximo a dependência do Sistema Cantareira".

"O contexto era de convencer, de forma contundente, os gerentes operacionais da companhia da necessidade de redução. A estratégia tem dado certo. A dependência do Cantareira diminuiu de 9 milhões para 6,5 milhões de pessoas, uma redução de cerca de 30%", explicou. Em nota, o governo de São Paulo afirmou que nunca vetou qualquer alerta sobre a crise hídrica. "Ao contrário, o próprio governador concedeu mais de uma centena de entrevistas coletivas, desde fevereiro, para salientar a gravidade da maior seca já registrada na história."

Segundo o governo estadual, "nessas entrevistas, que podem ser facilmente localizadas nos arquivos de qualquer veículo de comunicação, o governador tem pedido a colaboração da população no uso racional da água e repetido à exaustão o fato de que choveu, neste ano, a metade do volume verificado em 1953, no qual se registrara, então, a maior estiagem".

Na nota, o governo disse que as gravações não mencionam a palavra "alerta", que, na avaliação do governo, foi usada "irresponsavelmente" em algumas matérias.

"Tampouco mencionam o governo do Estado de São Paulo. Cabe à Sabesp, empresa autônoma da administração indireta, composta por uma diretoria e um conselho de administração, esclarecer as circunstâncias e o sentido das frases gravadas e vazadas seletivamente a dois dias das eleições."