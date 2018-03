Acidentes travam tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes

SÃO PAULO - Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego complicado na região de Cubatão, na baixada santista, durante a manhã desta quarta-feira, 5.

Na Cônego Domênico Rangoni, um engavetamento que envolveu três caminhões e um carro interdita duas faixas na altura do km 267.

A Ecovias informa que há congestionamento, em função do acidente, nos dois sentidos da Cônego. No sentido Guarujá, o motorista enfrenta lentidão entre o km 270 e km 262. Já no sentido Cubatão, entre o km 268 o km 270.

O tombamento de uma carreta, com derramamento de carga na pista, bloqueia outras duas faixas, na altura do km 254 da rodovia. E, há cerca de oito horas, uma carreta com excesso de altura ocupa uma faixa da Rodovia Anchieta, na altura do km 57, região de Cubatão.

A Anchieta tem tráfego lento entre o km 68 e km 57, por conta do bloqueio no sentido Capital, e do km 47 ao km 55 no sentido litoral. A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego tranquilo nesta manhã sem pontos de parada.

Engavetamento. A colisão traseira entre os três caminhões e um veículo de passeio aconteceu por volta das 9h30 desta manhã, afirma a concessionária que administra o trecho, a Ecovias.

Segundo a concessionária, o tráfego segue por uma via marginal. Com a batida, o motorista de um dos caminhões ficou preso nas ferragens e foi levado, sem risco de vida, ao Pronto Socorro de Cubatão.

Carreta. Às 8h, uma carreta tombou na altura do km 254 da rodovia. O veículo seguia no sentido Guarujá e ainda não há informações sobre o que teria causado a queda. Houve derramamento de carga na pista o que exige a interdição do tráfego em duas faixas da Cônego. A Ecovias diz que o tráfego é lento por aproximação, uma vez que os carros conseguem seguir viagem pelo trecho de acostamento.

Anchieta. Já na Rodovia Anchieta, uma carreta com excesso de altura colidiu com uma passarela na altura do km 57, sentido capital paulista. O acidente também foi na região de Cubatão. Com a colisão, a estrutura de concreto chegou a mover por 40 centímetros. A ocorrência aconteceu às 2h20 desta madrugada e o veículo continua, até às 10h30, preso na passarela.

De acordo com a Ecovias, a carreta não tinha permissão da concessionária e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para trafegar no Sistema Anchieta-Imigrantes. Sem o documento, a Polícia Rodoviária Estadual deteve o caminhão, que precisará regularizar a dimensão da carga para seguir viagem pela rodovia.