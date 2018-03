Acidentes sob chuva deixam cinco mortos no interior paulista

SOROCABA – A chuva pode estar entre as causas de três acidentes que deixaram cinco pessoas mortas e outras cinco feridas, entre a noite de segunda e a manhã desta terça-feira, 25, no interior de São Paulo. Em dois casos, havia água e lama na pista e os veículos deslizaram, invadindo a pista contrária. Em outro, o motorista ficou sem visibilidade.

Nesta manhã, dois carros bateram de frente na altura do km 188 da rodovia Raposo Tavares, em Itapetininga. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, chovia forte, havia água e lama sobre a pista e um dos veículos derrapou, invadindo a pista contrária. Os feridos foram levados para o Hospital Regional de Itapetininga e estão fora de perigo.

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em acidente entre um carro e um caminhão, na noite de segunda-feira, na rodovia Alberto Panzan, em Campinas. De acordo com a Polícia Rodoviária, em razão da chuva intensa, a visibilidade estava muito baixa e o motorista do carro havia entrado no acostamento. Ao retornar para a pista, foi atingido pelo caminhão. Todas as vítimas estavam no carro, que ficou completamente destruído. A carga de sucata de vidro transportada pelo caminhão ficou espalhada na pista.

Em Piratininga, um carro ficou desgovernado, invadiu a pista contrária e foi colhido em cheio por uma carreta, na rodovia João Batista Cabral Rennó. O motorista de 27 anos morreu quando era levado para o hospital. Chovia forte na hora do acidente. De acordo com o motorista da carreta, o carro 'aquaplanou' e rodou na pista molhada. As causas do acidente são investigadas.

Em Campo Limpo Paulista, um carro foi arrastado pela enxurrada e caiu no rio Jundiaí, no bairro Pau Arcado, durante temporal que atingiu a cidade na noite de segunda. Os ocupantes foram retirados do veículo sem ferimentos por guardas municipais.