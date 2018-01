Acidentes resultam em duas mortes e cinco feridos em SP

Três acidentes de trânsito resultaram em duas mortes e cinco pessoas feridas no início da madrugada desta quinta-feira, 12, em São Paulo. Por volta das 0h34, um Escort atropelou um morador de rua, ainda não identificado, e depois chocou-se contra um muro, na Avenida Amaral Gurgel, altura da rua Cunha Horta, no centro. De acordo com testemunhas, o veículo estaria em alta velocidade no momento do acidente. O morador de rua morreu no local e o motorista do veículo sofreu apenas escoriações, tendo sido medicado no Hospital das Clínicas. Os peritos encontraram duas garrafas de bebidas alcoólicas dentro do veículo, uma delas quebrada no acidente. O registro será feito no 4º Distrito Policial. Outro veículo colidiu contra um poste na Marginal do Pinheiros, à 0h50, no sentido Interlagos-Castello Branco, próximo à ponte do Socorro. O motorista morreu. Quase na mesma hora, ocorreu outro acidente envolvendo um ônibus e automóvel, na Avenida Ragueb Chohfi, Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. Quatro pessoas, com ferimentos leves, foram encaminhadas ao Hospital Santa Marcelina e pronto-socorro do Tatuapé.