Acidentes ocorridos na madrugada prejudicam o trânsito na capital paulista

SÃO PAULO - Dois acidentes ocorridos durante a madrugada desta quinta-feira, 28, complicam o trânsito em São Paulo nesta manhã.

Na Avenida Aricanduva um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa morta e outra ferida por volta das 4h. Segundo a CET, duas faixas da direita, no sentido Aricanduva, altura da Rua Manilha, continuavam interditadas às 8h00.

No outro acidente, na Avenida São Miguel, em Campo Limpo, um motorista embriagado bateu em um poste, que caiu e derrubou outro ao lado. A CET informou que uma das pistas continua interditada para a remoção dos postes. Duas pessoas ficaram feridas.

A CET registra no momento 51 km de congestionamento, sendo a região Sul, com 15 de vias paradas, a mais problemática, seguida pela Zona Leste, com 12 km.