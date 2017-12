Acidentes na Marginal congestionam chegada a SP pela Ayrton Senna

SÃO PAULO - Ao menos três acidentes registrados desde as 6 horas desta terça-feira, 30, provocam bloqueios parciais e trânsito lento na Marginal do Tietê, na zona norte de São Paulo. A situação é mais complicada na chegada à Marginal pela Rodovia Ayrton Senna, por causa do capotamento de um carro na pista expressa, próximo ao Atacadão e à Ponte do Tatuapé, no sentido da Rodovia Castelo Branco.

Há cerca de 12 quilômetros de congestionamento na rodovia em direção à capital. O motorista ficou ferido no acidente e já foi encaminhado para atendimento, mas o veículo ainda não foi removido.

Outros dois acidentes aconteceram no sentido Castelo da Marginal do Tietê na última hora. Na pista local, o motorista de outro carro também ficou ferido ao bater em uma árvore localizada no canteiro central da Marginal do Tietê, próximo à Rodovia dos Bandeirantes. O veículo foi retirado após cerca de meia hora de bloqueio de uma faixa, que carregou o trânsito nos dois sentidos na região.

Já na pista central, um motociclista sofreu uma queda próximo à Ponte Nova Fepasa. Ele teve ferimentos leves, foi atendido e não há mais bloqueio no local.