Acidentes na manhã desta terça-feira prejudicam o trânsito em SP

SÃO PAULO - Pelo menos quatro acidentes causavam lentidão em vias de São Paulo na manhã desta terça-feira, 9. A capital paulista registrava, às 8h30, 76 quilômetros de trânsito ruim, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A CET não soube dizer quem fez o socorro das vítimas.

Por volta das 8 horas, na Avenida Aricanduva com a Avenida Afonso Sampaio e Sousa, zona leste de São Paulo, um acidente entre um caminhão e dois carros deixou uma pessoa ferida. A faixa da direita da avenida, no sentido Marginal do Tietê, permanecia interditada às 8h30.

No Viaduto Julio de Mesquita Filho, zona norte de São Paulo, a colisão entre um carro e uma moto fez uma vítima. O acidente aconteceu no sentido Lapa do Viaduto por volta das 7h51.

Um carro e uma moto colidiram na Marginal do Tietê com a rua Doutor Vidal Reis por volta das 7h30. Um pessoa ficou ferida. A faixa da esquerda, no sentido Castelo Branco, estava bloqueada no começo da manhã.

Mais cedo, um acidente entre um caminhão e um carro na Avenida do Estado, próximo à rua dos Patriotas, na zona sul de São Paulo, deixou uma pessoa ferida por volta das 6 horas desta terça-feira, 9. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o caminhão colidiu contra o carro e depois contra um poste, que ficou caído na calçada. A faixa da direita da via, sentido Santana, estava interditada às 8 horas.