Acidentes matam 20 no PR e em MG

Dois acidentes, um no Paraná e outro em Minas Gerais, deixaram 20 mortos na noite de anteontem. No interior paranaense, uma colisão entre um micro-ônibus e um caminhão-tanque matou 11 trabalhadores de uma refinaria. No norte mineiro, uma van capotou com 20 pessoas que iam fazer uma apresentação artística em uma festa folclórica e nove morreram.

O acidente no Paraná foi no km 334 da rodovia BR-277, em uma região conhecida como Rio das Pedras, em Guarapuava. Os mortos eram trabalhadores de uma empresa terceirizada da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e voltavam de uma excursão para Foz do Iguaçu e ao Paraguai. O motorista da carreta foi levado para o Hospital São Vicente, na região, em estado grave. Outros 14 feridos foram para o Hospital Santa Tereza.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a causa do acidente foi a roda de um caminhão que se soltou. O micro-ônibus que vinha atrás, com 25 passageiros, desviou, foi para a pista contrária e bateu de frente com o caminhão-tanque. Em seguida, caiu em uma ribanceira e pegou fogo.

À Rádio Banda B, uma das sobreviventes, Adriana Martins, cujo marido está internado, disse ter "nascido de novo".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Minas Gerais. Na tarde de ontem, foram sepultadas as nove vítimas de um acidente em Catuti, no norte de Minas, também na noite de sábado. Elas e outras 11 pessoas - a maioria integrante de uma comunidade quilombola - viajavam para Montes Claros, onde fariam uma apresentação artística em uma festa folclórica, quando a van em que estavam capotou na BR-122. Três passageiros estão internados no Hospital Regional de Janaúba, mas não correm risco de morrer.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a roda dianteira se soltou do veículo. A Sprinter transportava quatro pessoas acima da capacidade máxima de 16 ocupantes. A perícia sobre as causas do acidente será concluída em até 30 dias.

"Só vi o primeiro capotamento, porque depois caí e fiquei preso, com a perna quebrada", conta o lavrador Fabiano de Jesus, de 23 anos. "Ele (motorista) não estava devagar. Estava a uns 130, 140 (km/h)." O lavrador perdeu mãe, padrasto e sogro no acidente, que lhe custou ainda uma greve fratura no fêmur esquerdo.

"É muito sofrimento no corpo e no coração perder tantas pessoas que a gente ama sem poder fazer nada. Eu estava na segunda bancada. Os que estavam para trás morreram", contou. Segundo Fabiano, só o motorista usava cinto de segurança, mas ele também morreu. "Teve gente que foi jogada para fora, e o resto ficou desesperado, caído no chão."

Seis das nove vítimas foram enterradas em Barreiro Branco, distrito de pouco mais de mil habitantes no qual está a comunidade quilombola. O motorista Sinvaldo Fagundes, de 47 anos, foi sepultado em Catuti, em cerimônia que reuniu mais de mil pessoas, segundo o secretário de Esportes, Glaisson Costa. "Eram pessoas de referência na comunidade." Ontem, o prefeito de Catuti, Hélio Pinheiro decretou luto de três dias. A nona vítima foi enterrada em Monte Azul. / JULIO CESAR LIMA E CRISTIANO MARTINS, ESPECIAL PARA O ESTADO