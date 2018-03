Acidentes matam 13 em rodovias do interior de SP

O outro acidente aconteceu por volta das 4 horas, no quilômetro 131 da Rodovia Raposo Tavares, no município de Capela do Alto, próximo a Sorocaba. De acordo com a polícia, a suspeita é que a caminhonete tentou fazer uma ultrapassagem indevida, invadiu a pista contrária, bateu em um micro-ônibus que prestava serviços para a prefeitura de Capão Bonito, capotou e caiu em uma ribanceira. Em seguida, um caminhão e um carro não conseguiram desviar e se envolveram no acidente.

Os quatro ocupantes da caminhonete morreram na hora. Uma passageira do micro-ônibus também morreu. Outras quinze pessoas foram levadas ao Hospital Regional de Sorocaba e ao Hospital de Itapetininga, algumas em estado grave. Segundo a Secretaria estadual da Saúde, duas das vítimas passam por cirurgia no Hospital Regional de Sorocaba e duas já receberam alta. Entre os internados estão Nilson de Almeida, Sara Amaral da Silva, Roberto do Espírito Santo Monteiro, Maria José da Costa e Felipe Caian Almeida, de 7 anos, que está em estado grave.

Já o Hospital Regional de Itapetininga atende outros sete feridos. Todos tiveram lesões leves. Desse total, quatro permanecem em observação, entre eles uma menina de 16 anos. Nos dois acidentes, os veículos foram rapidamente retirados da pista e não houve lentidão, inclusive porque o horário dos acidentes é de pouco movimento nas duas estradas.