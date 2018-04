Acidentes interditam faixas da Marginal do Tietê na Freguesia e Vila Guilherme Dois acidentes na manhã de ontem interditaram parcialmente a Marginal Tietê no sentido Castelo Branco. O primeiro ocorreu perto da Ponte da Freguesia do Ó. Um carro bateu em uma árvore e invadiu o canteiro da pista central. Uma pessoa ficou ferida. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a faixa da pista central da Marginal do Tietê. O outro acidente foi na altura da Ponte da Vila Guilherme. Um caminhão tombou na pista local. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento às vítimas. A CET não registrou congestionamento por causa dessas interdições, porque ocorreram em período de pouco tráfego nas ruas de São Paulo.