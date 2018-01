Acidentes interditam duas faixas da Marginal do Pinheiros

Duas faixas da Marginal do Pinheiros, em São Paulo, ficaram interditadas desde a 1h10 desta quinta-feira em dois pontos na pista sentido Interlagos-Castello Branco. Uma carreta que teve problemas no sistema de freios e dobrou em 'L' fechou o trânsito de parte da via, em frente ao Cadeião de Pinheiros. O motorista relatou que pretendia seguir para Piracicaba-SP, onde entregaria a carga de peças para tratores, quando percebeu que os freios haviam "travado." Ele contou que ainda desviou de dois carros, enquanto a carreta avançava sobre o cavalo mecânico (nome dado à cabina do caminhão), até conseguir parar o veículo completamente. Não houve colisões, nem feridos. Duzentos metros antes, próximo à Ponte do Jaguaré, outra carreta, carregada com sacos de farinha, bateu no guardrail e também interditou duas faixas de rolamento. O trânsito apresentava lentidão próximo aos locais do acidente, onde a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou por volta da 1h50. Guinchos da CET serão utilizados para a retirada dos veículos.