Acidentes interditam 23 de Maio e Marginal Tietê na manhã deste sábado

Dois acidentes interditaram trechos de vias importantes da cidade de São Paulo na madrugada deste sábado, 23. Por volta das 6h40, uma colisão envolvendo três veículos deixou dois feridos na Avenida 23 de Maio, no sentido aeroporto, próximo ao túnel Ayrton Senna.

Duas faixas da esquerda permaneciam interditadas por volta das 8h30. No local, havia cerca de 1,4 km de lentidão, do Viaduto Pedroso ao Viaduto Santa Generosa. Elas foram liberadas no final da manhã deste sábado.

Na Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, um vazamento em um caminhão carregado com ácido nítrico na altura da Ponte Júlio de Mesquita Neto interditou duas faixas da direita na pista expressa. O motorista encontrava tráfego lento nas pistas central e expressa, da Ponte da Casa Verde até o local do acidente. No início da tarde, duas faixas da direita na pista expressa permaneciam interditadas.

Ainda na Marginal Tietê, mesma altura, no sentido Ayrton Senna, uma pessoa ficou ferida após um carro colidir com um poste, mas não houve ocupação de via.

Na pista local da Marginal Pinheiros, um caminhão quebrado interditava a via no sentido Castelo, na altura da Ponte Ary Torres. Havia lentidão do local da ocorrência até a Avenida Roberto Marinho, por volta das 12h20.