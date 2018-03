Acidentes envolvendo motos deixaram um saldo de 5 pessoas feridas

SÃO PAULO - Quatro acidentes envolvendo motociclistas, três na zona sul e um na zona oeste da capital paulista, deixaram um saldo de cinco pessoas feridas entre o final da noite de quinta-feira, 3, e o início da madrugada desta sexta-feira, 4.

Por volta de 1h10, um carro capotou após colidir com uma moto na pista local da Marginal do Pinheiros (avenida Professor Alcides Sangirardi), sentido Interlagos, 20 metros após a rua Joape, na região do Morumbi, zona sul da capital, entre as pontes Ary Torres e Cidade Jardim. Uma pessoa ficou ferida e uma faixa da pista local da Marginal do Pinheiros foi bloqueada.

Também na zona sul, no Itaim Bibi, na altura do nº 310 da avenida São Gabriel, no sentido centro, a faixa da esquerda e faixa de ônibus foram bloqueadas em razão de um acidente, que ocorreu às 23h40 de quinta-feira, envolvendo dois ônibus, dois carros e uma moto.

Ainda na zona sul, na Vila Gumercindo, duas pessoas ficaram feridas na colisão entre um carro e uma moto às 23h15 de quinta-feira, no cruzamento entre a avenida Doutor Ricardo Jafet, sentido litoral, e rua Santa Cruz. Não há bloqueio no local.

E na Barra Funda, zona oeste, um carro e uma moto colidiram à 0h40 desta sexta-feira, 4, na avenida Nicolas Boer - continuação da Ponte Julio de Mesquita Neto - sentido bairro, junto à praça José Vieira de Carvalho Mesquita. Uma pessoa se feriu e duas faixas da avenida Nicolas Boer foram bloqueadas.