Acidentes envolvendo coletivos bloqueiam vias na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um acidente com um ônibus da Viação VIP Transportes interdita, nesta madrugada de terça-feira, 2, a pista sentido bairro-centro da Avenida São Miguel, junto à Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, mais conhecida como "Praça do Forró", no centro de São Miguel Paulista, zona Leste de São Paulo.

O coletivo, que fazia a linha 352-A, seguia em direção ao Terminal São Mateus no final da noite de segunda-feira, 1, quando o motorista perdeu o controle da direção e bateu o veículo contra um poste da Eletropaulo à direita da pista e, em seguida, cruzou a via, invadindo a praça, onde derrubou a cerca de proteção da Capela de São Miguel. Ninguém se feriu.

Com a colisão, o poste caiu e o fornecimento de energia elétrica na região foi interrompido. Uma equipe da concessionária está no local para realizar o reparo. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) teve que interromper completamente o tráfego no sentido bairro-centro da Avenida São Miguel no trecho do acidente e montou desvio pelas avenidas Nordestina e Pires do Rio. Não há registro de lentidão, devido ao baixo movimento do horário.

Feridos

Em outro acidente, ocorrido por volta das 23 horas de segunda-feira, 1, na altura do número 2.092 da Avenida Campanella, sentido bairro-centro, em Itaquera, também na zona leste, envolvendo um micro-ônibus e dois veículos de passeio, três pessoas ficaram feridas, sendo socorridas por equipes dos bombeiros para hospitais da região. A avenida Campanella também está bloqueada. O desvio é feito pelas ruas Rosa Campanella, Mariano Moro, Mandirituba e Catarina Lopes.