A Polícia Rodoviária Federal registrou dez mortos e 41 feridos nas estradas de Santa Catarina somente no sábado. O pior acidente aconteceu às 15h30, no km 505 da BR-282, em Xanxerê, quando um Golf bateu de frente com uma carreta. Quatro pessoas entre 25 e 46 anos morreram. Também houve mortes nas BR-101, 116 e 282, em São José, Camboriú, Mafra, Águas Mornas e Florianópolis.