Acidentes e ocorrência policial provocam lentidão na Raposo Tavares

SÃO PAULO - Ao menos três acidentes e uma ocorrência policial provocam congestionamento acima do normal na região entre Cotia e São Paulo da Rodovia Raposo Tavares, na manhã desta quarta-feira, 22. Como reflexo, também há filas de trânsito lento no sentido interior da rodovia.

No quilômetro 28, na região da Granja Viana, em Cotia, houve uma interrupção provocada pela pane mecânica de um veículo, no sentido São Paulo.

No quilômetro 19,5, próximo ao Rodoanel, um motociclista ficou ferido após colisão com um carro. O acidente chegou a bloquear totalmente a pista no sentido capital até pouco depois das 7 horas, quando a vítima foi removida para atendimento médico.

Próximo ao local, no bairro Rio Pequeno, na zona oeste da capital, cinco pessoas ficaram feridas na colisão de um ônibus com uma carreta. O acidente aconteceu na Rua Cachoeira Vida Nova e mobiliza o Corpo de Bombeiros, Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No bairro Rio Pequeno, também próximo à Raposo Tavares, a Polícia Militar atua com um helicóptero para atender a uma ocorrência com vítima ferida a tiros. Ainda não foram informados detalhes sobre o crime.