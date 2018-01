Acidentes e lentidão nas estradas na saída do feriado de Páscoa

A saída para o feriado de Páscoa foi de congestionamentos e acidentes nas estradas paulistas que levam ao litoral e em rodovias que ligam a capital a outros estados. Na Fernão Dias, houve congestionamentos de até três quilômetros na altura do km 79, sentido Belo Horizonte, onde há bloqueio total da pista desde fevereiro. No Sistema Anchieta-Imigrantes, sentido litoral, um acidente complicou a chegada às praias às 15 horas - cinco pessoas morreram, entre elas uma mulher grávida, e outras duas ficaram feridas numa colisão frontal de dois carros de passeio.

Duas faixas da pista sul foram bloqueadas por causa do acidente no km 64, já na Baixada Santista. A Polícia Rodoviária Estadual investiga o que levou um dos veículos a atravessar a pista. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região.

A partir de amanhã, o tráfego deve voltar a se complicar no Sistema Anchieta-Imigrantes - entre 9 horas da manhã e 2 horas de segunda-feira, cerca de 318 mil veículos devem trafegar no sistema, segundo estimativa da concessionária Ecovias.

Na Fernão Dias, segundo a concessionária OHL, há possibilidade de lentidão novamente amanhã, principalmente entre 15 horas e 23 horas. Quem adiantar o retorno do feriado e utilizar a rodovia hoje deve encontrar tráfego mais leve.

Ainda para quem segue no sentido Belo Horizonte, para evitar o bloqueio no km 79 da rodovia, a concessionária recomenda aos motoristas que utilizem desvios alternativos pelas Rodovias Presidente Dutra, Ayrton Senna e Anhanguera, até chegar à Rodovia D. Pedro I. Em Atibaia, o motorista retoma a Fernão Dias. Uma alternativa é a Avenida Sezefredo Fagundes, na zona norte da capital.

A Rodovia dos Tamoios, outra importante ligação ao litoral paulista, também apresentou trânsito carregado na saída do feriado. Obras no km 78, que causaram estreitamento da pista, e o elevado volume de veículos (cerca de 57 mil) causaram os congestionamentos, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER).

Na Rodovia dos Bandeirantes, que liga a capital ao interior do Estado, e na Régis Bittencourt, ligação entre São Paulo e o sul do País, foram registrados congestionamentos pela manhã, mas à tarde o tráfego voltou a fluir normalmente.