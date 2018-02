Acidentes deixam seis mortos em SC

Seis pessoas morreram e outras quatro ficaram gravemente feridas anteontem em três acidentes ocorridos em rodovias federais de Santa Catarina. O mais grave foi na Rodovia BR-280, em Jaraguá do Sul, onde dois automóveis se chocaram. Os motoristas dos dois carros e um dos passageiros morreram no local. Outro passageiro ainda ficou gravemente ferido. Em Gaspar, um carro capotou, matando o motorista. Em Chapecó, um caminhão bateu de frente com um carro. Os motoristas sobreviveram, mas duas pessoas que estavam no carro morreram.