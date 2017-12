Acidentes deixam mortos e feridos na Aricanduva

Dois graves acidentes, entre a 0h15 e 2h45 desta terça-feira, 2, deixaram um saldo de dois mortos e pelo menos dois feridos na Avenida Aricanduva, que segue parcialmente bloqueada, na zona leste de São Paulo.

O motorista de um Corsa preto teve uma das pernas amputada, no início da madrugada, ao perder o controle do carro, invadir a calçada e atingir violentamente uma mureta e a fachada de uma loja de carros na altura do nº 5.500 da pista sentido bairro-centro, no Jardim Aricanduva.

Felipe Wendel Leal Cavalcante, de 20 anos, morreu no local, após ser arremessado para fora do veículo, que rodopiou após o impacto. Uma das pernas do rapaz ficou presa nas ferragens. Parentes de Felipe ficaram revoltados com a presença de uma equipe de TV e ameaçaram agredir o cinegrafista.

Por volta das 2h45, na pista sentido centro-bairro, a cerca de 1.500 metros do local do primeiro acidente, um caminhão e um veículo de passeio se envolveram numa colisão. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu junto à Avenida Itaquera.

Segundo os bombeiros, três pessoas ficaram presas nas ferragens, entre elas o motorista do caminhão, que tombou. Segundo policiais do 66º Distrito, do Vale do Aricanduva, onde os dois acidentes estão sendo registrados, uma das vítimas do segundo acidente também morreu.