Acidentes deixam dois mortos e três feridos nesta madrugada em SP

Na madrugada deste sábado, 20, três acidentes resultaram na morte de duas pessoas e deixaram três vítimas feridas na cidade de São Paulo.

Na zona sul, houve uma colisão envolvendo uma moto e um carro, por volta das 2h40, no cruzamento das ruas Carlos Caldeira Filho e Giovanni Gronchi, no Jardim São Luís.

Segundo a Polícia Militar, o acidente deixou uma pessoa ferida, que foi encaminhada ao Pronto-Socorro do Campo Limpo. A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial (Morumbi).

Também às 2h40, na zona norte, duas vítimas ficaram feridas em uma colisão entre um carro e um ônibus. A batida ocorreu no cruzamento das Avenidas Inajar de Souza e Itaberaba (altura do número 1.ooo), na região da Freguesia do Ó.

As vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro de Pirituba. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde).

Cerca de duas horas depois, uma moto colidiu em um ponto de ônibus após avançar o semáforo vermelho na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, altura do número 6.000, no Imirim, região norte da capital. O acidente aconteceu às 4h50. Duas pessoas morreram no local.

A polícia não detalhou se eram ocupantes ou pedestres e informou que a ocorrência está no 20º DP (Água Fria).