Acidentes deixam cinco mortos e 15 feridos na Grande São Paulo

Por volta das 4 horas, um carro que estava na rodovia, no km 271, sentido capital paulista, bateu na lateral de uma carreta, que acabou passando por cima do veículo. Dos ocupantes do carro, três morreram e dois ficaram feridos. A via chegou a ficar interditada, mas foi liberada por volta das 6h30.

Dez horas depois, no mesmo sentido da estrada, mas no km 271, Uma carreta que transportava chocolate tombou e o motorista morreu no local. A via ficou interditada até as 18h, mas na noite de ontem ainda havia lentidão nos dois sentidos.

Colisões. Na zona sul da capital paulista, uma pessoa morreu e três ficaram feridas quando um carro bateu em um poste, por volta da 1h30 de ontem. O acidente foi no distrito de Socorro, na Avenida Guarapiranga, altura do número 1.028.

Na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, um ônibus metropolitano também bateu contra um poste e um muro na Rua Major Paladino. O acidente ocorreu por volta das 5 horas. Dez pessoas ficaram levemente feridas. O trânsito na via ficou impedido até as 14h50 e a região ficou sem eletricidade durante a manhã.