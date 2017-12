Acidentes deixam 9 feridos no começo da manhã em SP

A corrência de pelo menos cinco acidentes foi motivo de lentidão no trânsito de São Paulo no início do domingo, 31, dia do segundo turno das eleições. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo, as ocorrências resultaram em nove vítimas, nenhuma fatal.

O choque entre dois veículos na Zona Oeste de São Paulo por volta das 7h50 de hoje resultou no fechamento de quatro das seis faixas da Ligação Leste-Oeste, próximo ao Viaduto Mie Ken. Um dos carros chegou a capotar e três pessoas ficaram feridas. A CET não possui previsão para liberação das vias.

Já na Radial Leste houve outro capotamento, envolvendo apenas um veículo, nas proximidades do Viaduto Antônio Abdo. O acidente aconteceu pouco antes das 8h. Quatro pessoas se feriram e o tráfego no local já voltou à normalidade. Também na Radial Leste, na Rua Pinhalzinho, um carro bateu numa coluna no passeio e não resultou em feridos.

Mais próximo ao Centro de São Paulo, no final da Ponte Aricanduva, um veículo capotou às 4h30 e ocasionou no bloqueio das faixas 3 e 4 sentido Itaquera. Houve um ferido e o trânsito no local continua limitado pela CET.

Na Avenida Vila Ema, o capotamento de um carro às 7h20 feriu uma pessoa e resultou no bloqueio de uma das faixas da via. As autoridades responsáveis pelo tráfego continuam sem previsão de retorno ao funcionamento pleno do trecho.