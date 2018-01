Acidentes deixam 5 mortos e 4 feridos em rodovias

Cinco pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas em três acidentes registrados pela Polícia Rodoviária em estradas federais de Santa Catarina neste domingo, 6. Pouco depois da meia-noite, um Celta capotou no km 108,9 da BR-163, em Guarujá do Sul. Dois passageiros, identificados como Rafael Vieira e Leandro Dionísio, ambos de 22 anos, não resistiram aos ferimentos. Os demais ocupantes do veículo sofreram ferimentos graves: Rafael Waltrich Dias, 20 - que dirigia o Celta - José Leandro de Campos, 19, Ana Susi Putrick, 21 e Elizandra Filla, 27. Por volta das 3h20, uma caminhonete S10 e um Tempra bateram de frente no km 121,9 da BR-101, em Itajaí. Os motoristas dos dois veículos - Pedro Marilia Constante, 28 e Rafael Locatelli, 35, morreram. Às 17h55, a pedestre Infância Mendes de Souza, de 67 anos, foi atropelada por um Palio dirigido por um jovem de 20 anos. Ela morreu e o motorista não sofreu ferimentos. O acidente aconteceu na altura do km 83 da BR-101, em Barra Velha.