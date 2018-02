Acidentes deixam 3 mortos e 10 feridos na BR-282 em SC

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois acidentes, ambos ocorridos às 22h15 de segunda-feira, em na BR-282, em Santa Catarina, deixaram um saldo de três mortos e 10 feridos. Foram duas colisões frontais envolvendo veículos de passeio, uma no quilômetro 462, em Ponte Serrada (SC), outra no quilômetro 531, em Cordilheira Alta (SC), na região oeste do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreram Gomercindo de Macedo, de 70 anos, motorista de um Gol, de Ponte Serrada (SC), Jandira dos Santos Macedo, 68, passageira do mesmo veículo; além de Olmiro Pinto, 59, passageiro de um Gol, de Coronel Freitas (SC). Das 10 vítimas feridas, quatro continuam internadas em estado grave; uma delas é uma menina de 7 anos.