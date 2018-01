Acidentes deixam 2 mortos e 6 feridos em São Paulo

Três acidentes, entre as 3h45 e 6 horas deste sábado, 22, deixaram um saldo de dois mortos e seis feridos nas ruas da capital paulista segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Um veículo bateu contra um poste na altura do nº 2.670 da Avenida Rio Bonito, próximo da Avenida Interlagos, na zona sul de SP. Dos quatro ocupantes do carro, dois morreram e dois ficaram gravemente feridos. A faixa da esquerda da avenida até às 6h35 ainda estava bloqueada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um veículo de passeio que seguia no sentido Pinheiros da Avenida Sumaré, na zona oeste, atingiu um poste semafórico, que foi derrubado com o impacto, na esquina com a Rua Dr. Homem de Mello. A faixa da direita está bloqueada também. Uma pessoa ficou ferida.

Às 6 horas, dois caminhões, um carro e uma moto se envolveram num acidente na pista local da Marginal do Pinheiros, no sentido Lapa, 300 metros após a Rua Tucumã, no Itaim Bibi, zona sul. O motoqueiro e dois ocupantes dos demais veículos ficaram feridos. Parte da via local da Marginal foi bloqueada.