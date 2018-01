Acidentes deixam 2 mortos e 4 feridos nas Rodovias Régis e Dutra

SÃO PAULO - Dois acidentes deixaram duas pessoas mortas e quatro feridas nas Rodovias Régis Bittencourt e Presidente Dutra, na Grande São Paulo, na manhã desta terça-feira, 20.

Por volta das 5h30, um veículo ocupado por quatro pessoas, que seguia pela Régis Bittencourt, no sentido Curitiba, capotou na altura do quilômetro 274, em Taboão da Serra, e atingiu uma loja de produtos de jardinagem.

Duas pessoas morreram na hora e outras duas foram socorridas em estado grave para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Às 8h20, a perícia permanece no local para apurar as causas do acidente. Apesar do acidente, não houve registro de lentidão expressiva.

Cerca de uma hora depois, o condutor de uma motocicleta perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta de proteção da Rodovia Presidente Dutra, altura do quilômetro 219, em Guarulhos.

Para prestar socorro, o helicóptero Águia da Polícia Militar fez o pouso na pista, que precisou ser interditada e depois liberada. As vítimas foram socorridas ao hospital em estado grave.

Apurações preliminares apontam que o acidente foi provocado por excesso de velocidade do motociclista. Após interdição, a Presidente Dutra chegou a registrar 13 quilômetros de congestionamento. Às 8h20, as filas iam do km 219 ao 207.