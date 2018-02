Acidentes deixam 142 mortos nas estradas

Nos três dias do feriado prolongado, 142 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais do País. De meia-noite de sexta-feira à meia-noite de segunda, foram registrados 2.490 acidentes nos 66 mil quilômetros de vias federais - 1.465 pessoas ficaram feridas. O dia mais violento foi o domingo, quando 59 pessoas morreram. Nas estradas de São Paulo, quatro pessoas morreram em 182 acidentes. O mais grave ocorreu com um ônibus que ia a Aparecida, no interior. O veículo caiu de um barranco e 38 pessoas ficaram feridas. Uma outra pessoa morreu.