Acidentes de trânsito na Grande SP deixam 1 morto e 16 feridos

Quatro acidentes em diferentes pontos da Grande São Paulo deixaram ao menos 16 feridos e um morto entre a noite de quinta-feira e o início da manhã desta sexta, 11. Os acidentes de trânsito ocorreram na zona sul paulistana, na região de Arujá, na região metropolitana, e em Diadema e São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

O primeiro acidente ocorreu em Diadema. Um Fiat Palio com três pessoas despencou de um barranco no final da noite de quinta, na Avenida Curió. O carro seguia pela via, no sentido da Avenida Miguel Stéfano, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu do barranco e atingiu o portão de uma residência. Os ocupantes do veículo foram levados ao Hospital Municipal de Diadema com ferimentos leves.

Mais tarde, por volta das 23h30, um engavetamento envolvendo seis carretas, um caminhão e dois veículos de passeio na Rodovia Presidente Dutra deixou sete feridos, um deles em estado grave. O acidente aconteceu na altura do km 196 da pista sentido Rio de Janeiro. A pista ficou totalmente bloqueada até as 2h15 desta sexta e só foi liberada por completo às 2h34. O trânsito ficou ruim na região.

Na madrugada, um casal de jovens ficou ferido em um acidente de carro no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo. Segundo testemunhas, o motorista do Ford Fiesta prata seguia pela pista expressa da Avenida Rubem Berta, no sentido centro, quando perdeu o controle do veículo, atravessou o canteiro e só parou ao atingir o portão de uma borracharia, na pista lateral da avenida, próximo à esquina com a Rua Cardoso.

Para socorrer as vítimas, os bombeiros tiveram de cortar a parte de cima da lataria do carro. Os jovens foram encaminhados a hospitais da região e ainda não há mais informações sobre o estado de saúde deles. Foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica quebrada dentro do veículo. O caso foi registrado no 16.º Distrito Policial (Vila Clementino).

Nesta manhã, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após uma carreta, um carro e uma moto colidirem na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo. O acidente ocorreu na pista sentido litoral paulista, na altura de do km 23. Os quatro feridos, entre eles três em estado grave, foram encaminhados para Pronto-Socorro de São Bernardo. Às 10h os veículos já haviam sido removidos para o acostamento da estrada.