Acidentes de trânsito matam mais que homicídio em São Paulo

Os acidentes de trânsito superaram o índice de homicídios e assumiram a liderança das causas de morte não natural no Estado de São Paulo, nos anos de 2007 e 2008. Os homicídios ocuparam esse posto durante mais de 20 anos. Segundo boletim SP Demográfico divulgado nesta quarta-feira, 10, pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), em média, 20 pessoas morreram por dia em acidentes durante o transporte.

Veja também:

Em janeiro e fevereiro, 165 foram detidos por dirigir bêbados

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além do aumento no número de óbitos no trânsito a partir de 1993, houve expressiva redução nos homicídios na última década. O ápice de mortes por acidentes foi registrado entre 1996 e 1997, quando morreram em média 25 pessoas por dia em todo o Estado. De acordo com a Seade, nos últimos 20 anos, os acidentes durante o transporte mataram 149.911 pessoas, o equivalente à população de um município do porte de São Caetano do Sul, no Grande ABC.

Os dados do boletim apontam que os acidentes envolvendo motocicletas impedem a redução da taxa de mortalidade no trânsito. Entre 1996 e 2008, a taxa de mortalidade em decorrência de acidentes com motocicleta, aumentou de 0,2 para 3,4 óbitos por cem mil habitantes.

Já a taxa de mortalidade em atropelamentos diminuiu de 10,1 para 5,1 óbitos por cem mil habitantes. Os demais acidentes envolvendo automóvel, ônibus, veículo de carga pesada e caminhonete também registraram queda de 15,3 para 9,5 óbitos por cem mil habitantes.