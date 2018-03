Acidentes de trânsito deixam 3 mortos em SP no Dia Mundial Sem Carro Dois acidentes graves deixaram três pessoas mortas na madrugada de ontem em São Paulo. Uma colisão entre um ônibus e um carro, no cruzamento das Avenidas Atlântica e Nossa Senhora do Socorro, na zona sul, provocou a morte de um casal que ocupava o veículo. O fusca azul ficou destruído.