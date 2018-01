Acidentes comprometem trânsito no Corredor Norte-Sul

Dois acidentes envolvendo automóvel e motocicleta prejudicaram o tráfego de veículos na pista sentido Santana do Corredor Norte-sul, que alcançou a marca dos sete quilômetros de lentidão. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos de congestionamento nesta manhã. Fonte: CET. Uma das colisões aconteceu próximo ao Viaduto Beneficência Portuguesa e o outro perto do Viaduto Pedroso. Duas pessoas ficaram feridas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital paulista acumulava 40 quilômetros de congestionamento às 9h54. Piores trechos congestionados - Corredor Norte-sul, sentido Santana, entre Viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar, com 7.099 metros; sentido Aeroporto, entre Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira, com 3.000 metros; - Avenida Washington Luis, sentido Centro, entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Viaduto Luis E. Magalhães, com 2.470 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Rua Ribeiro de Lima, com 2.000 metros; - Avenida Dr. Arnaldo, sentido Consolação, entre Avenida Rebouças e Rua Arnaldo, com 1.700 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Corredor norte-sul: sentido Santana, entre Viadutos Pedroso e João Julião da Costa Aguiar, com 7.099 metros; sentido Aeroporto, entre Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira, com 3.000 metros; sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Rua Ribeiro de Lima, com 2.000 metros Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Ruas Wandenkolk e Brasil Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Rua João Teodoro e Avenida Mercúrio