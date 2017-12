Acidentes complicam trânsito na via Dutra e deixam três feridos

Três pessoas ficaram feridas por volta das 8 horas desta quinta-feira, 8, na Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, na Grande são Paulo. Segundo a concessionária Novadutra, dois acidentes aconteceram no mesmo local, na altura do km 224 da pista lateral sentido São Paulo, com cerca de meia hora entre os dois. Por volta das 8 horas, uma carreta bateu em um carro de passeio, deixando uma pessoa ferida levemente. Mais tarde, uma queda de moto deixou o motociclista ferido. O motorista enfrentava lentidão na região. No outro sentido, um ciclista foi atropelado na altura do km 218, da pista sentido Rio de Janeiro, deixando um congestionamento de mais de dois quilômetros.